В Италии закрывают все школы и университеты из-за эпидемии коронавируса

Правительство Италии на фоне эпидемии коронавируса решило закрыть все школы и университеты страны с 5 марта, пишет агентство ANSA.

Пока власти надеются, что приостановка обучения будет продолжаться максимум до середины месяца.

В северных регионах страны, где особенно участились случаи заражений, школы уже закрыли. Речь идёт об административных областях Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, а также Пьемонте, Фриули — Венеции-Джулии, пригороде Савоны и провинции Пезаро-э-Урбино.

По данным ТАСС, к настоящему моменту в Италии от CoViD-2019 умерло 79 человек, заразилось 2263, ещё 160 вылечились.