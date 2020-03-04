Алексей Панин рассказал, куда переезжает из России

Актёр Алексей Панин рассказал, что намерен переехать жить в Испанию.

— Купим квартиру там, в Испании. Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране, — заявил Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube.

Актёр пояснил, что сейчас занимается продажей квартиры в Москве, а ещё одну он планирует сдавать и жить на этот доход в Испании.

Напомним, ранее психолог прокомментировал скандальное поведение Алексея Панина, назвав его выходки диагнозом, а не перформансом.

Алексей Панин — российский актёр, звезда фильма "ДМБ", а также многих других разных по жанру кинолент. Подробнее о биографии Панина читайте на сайте uznayvse.ru.