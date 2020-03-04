К хирургам из Краснодара прилетит ещё одна пациентка из США вслед за девочкой с "маской Бэтмена"

Маленькая жительница Техаса прилетит в Краснодар для удаления врождённого невуса (гигантского родимого пятна) на лице. Об этом РИА "Новости" сообщили в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.

— Завтра к нам прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев, — рассказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Семья новой пациентки приехала в США из Японии, добавил он. Малышка станет второй пациенткой краснодарских хирургов после американки с "маской Бэтмена" Луны Феннер.

Ранее Алексуткин рассказал о трёх иностранных пациентах, помимо Луны, которых планируется прооперировать в 2020 году, в их число входит и Деми.