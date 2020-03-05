Apple убила профессиональные устройства. iPhone 11 Pro и MacBook Pro покупать больше нельзя?

Помните презентации iPad Pro и MacBook Pro? Apple рассказывала об их необычных возможностях. И это было логично, потому что они предназначались для профессиональных задач. Теперь же приставка означает другое. Лайф рассказывает, как изменился мир гаджетов и ассортимент компании из Купертино.

Как появилась приставка и какими были первые ноутбуки?

Весной 2006 года на конференции MacWorld Стив Джобс показал миру революционное устройство. Лучшие релизы остаются на конец выступления, основатель Apple под занавес показал MacBook Pro.

Ключевой особенностью ноутбука были улучшенные характеристики и новые возможности. Ноутбук получил чип Intel и оказался в четыре раза быстрее предшественника — Apple PowerBook G4. Кроме того, он удивил камерой iSight и портом для зарядки MagSafe. В общем, это был ультимативный ноутбук с заоблачной ценой (от $2 тысяч).

В течение следующих лет Apple показала ещё две линейки ноутбуков MacBook и MacBook Air. Первой фишкой лэптопов был баланс между ценой и характеристиками, фишкой второй — лёгкость. В линейке Pro компания продолжила ставить на мощность и позиционировала ноутбуки как устройства для профессиональных задач — монтаж, работа со звуком и прочее.

Аналогичным образом Apple выделяла профессиональные устройства и в других сегментах. До 2018 года стилус Apple Pencil поддерживал только iPad Pro, а остальные нет, потому что прошка позиционировалась как планшет для художников.

Как Apple проломилась и что стало с Pro-устройствами

В 2019 году с этой приставкой вышло сразу три спорных устройства — iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и AirPods Pro. Все они указали, что Apple начала по-новому её позиционировать.

Все три устройства точно не назвать профессиональными. Как им может быть iPhone? По камере точно нет — они далеки от зеркальных фотоаппаратов, и сравнения между ними — это не более чем способ привлечь внимание к мобильному устройству. По мощности — возможно, но у айфонов нет большого экрана и софта для профессиональных задач.

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С AirPods Pro всё ещё нагляднее. Apple не улучшила аппаратное обеспечение наушников на фоне AirPods первого и второго поколений, а они славились низким качеством звука. А профессиональными можно назвать только проводные накладные наушники — с высококачественными динамиками и короткой задержкой звука.

Давать эту приставку AirPods просто нелепо — у любых беспроводных наушников звук хуже, чем у проводных, и чудовищная задержка звука. Кажется, сама Apple забыла, что Pro — это Professional, и начала лепить её ради статуса.

Что усугубляет ситуацию?

Кроме того, профессиональные устройства Apple — уже не лучшие в своём сегменте. MacBook Pro стали хуже с момента отказа от USB-A — порты Type-C разбалтываются, а USB-A ещё используются, поэтому работать без переходника невозможно.

Кроме того, на устройстве оптимизированы не все профессиональные приложения. Там слабо оптимизирован Microsoft Word — на больших документах в электронном и печатном виде не совпадают номера страниц, а это может быть важно при печати документов, рефератов или диссертаций. Также на macOS нет ряда профессионального софта (вроде программы для монтажа Sony Vegas).

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Как поступали китайцы?

Китайские бренды давно так обозначают свои устройства. Это пошло ещё с середины 2010-х годов, когда появился тренд на выпуск двух смартфонов одной серии. Только у Apple это были модели побольше и поменьше (iPhone 6 и 6 Plus, 7 и 7 Plus), а у китайцев — покруче и попроще.

Xiaomi Redmi Note 6 и Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Pro, Realme 5 и Realme 5 Pro — всё это устройства среднего класса, точно не претендующие на звание профессионального. Видимо, приставка применена из-за любви китайцев усложнять названия. Привет от Asus ZenFone Max Pro M2 и Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Как теперь позиционируются Pro-устройства?

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Значение приставки Pro- действительно изменилось. Теперь это устройства с максимальной функциональностью, а не для профессиональных задач. Realme 3 и 3 Pro, Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, iPhone 11 и 11 Pro — это похожие друг на друга устройства, у вторых лучше характеристики и шире набор возможностей.

Вот так изменилась индустрия технологий. Раньше Pro были профессиональные устройства. Теперь это самые совершенные, а в случае с Apple — самые статусные.