В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать жертве фигурантов дела "Сети"

В лесной полосе около деревни Лопухи Рязанской области следователи обнаружили человеческие останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"*, пропавшей в Пензе в 2017 году. Об этом сообщает Mash.

Человеческие кости были найдены охотником. Местный житель обратился к стражам порядка, после чего на место происшествия сразу прибыли оперативники ФСБ России. В ходе поисков спецслужбы обнаружили остальные части тела.

Останки были закопаны неподалёку от места, где ранее нашли возлюбленного Екатерины — Артёма Дорофеева. При этом рядом, по словам источника, нашли шарф тёмного цвета. Ранее мать пропавшей девушки заявила, что в момент исчезновения при Левченко был шарф.

Отметим, что сейчас к месту инцидента уже выехали судмедэксперты. Они должны предоставить предварительное заключение о дате смерти и её причинах. Далее тело заберут на экспертизу, в ходе которой будет окончательно установлено, принадлежат ли останки Левченко. Для этого специалисты возьмут у родных девушки образцы ДНК.

Напомним, что ранее один из фигурантов дела "Сети", Алексей Полтавцев, который находится за границей, признался в убийстве 21-летнего Артёма Дорофеева и рассказал, что в гибели 19-летней Екатерины Левченко виновен другой фигурант дела "Сети" — Максим Иванкин, которого недавно приговорили к 13 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористического сообщества.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.