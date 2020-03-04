В Петербурге иномарка сбила школьника на пешеходном переходе — видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Санкт-Петербурге иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. Об этом Лайфу сообщил источник.

ДТП произошло на Каменноостровском проспекте. На кадрах видно, как подросток смог встать после происшествия. Подробности о его состоянии пока не известны.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге произошло ещё одно ДТП. На улице Косыгина самосвал вылетел на встречную полосу и снёс дорожное ограждение.