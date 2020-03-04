В начале весны в Краснодар пришло лето. Термометры показали там +25 градусов

Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодаре столбики термометра поднялись сегодня выше отметки в 20 градусов по Цельсию. По сообщениям синоптиков, в столице Кубани воздух должен был прогреться до 23 градусов, однако экран в центре города показал целых 25 градусов.

На кадрах видно, что, несмотря на поразительные погодные показатели, люди продолжают одеваться в пуховики, будто не веря наступившему лету. Некоторые местные жители в соцсетях отмечают, что для Краснодара такая температура совсем не летняя и для города это даже прохладная погода.

Фото © Типичный Краснодар

А начался по-настоящему летний день в Краснодаре прекрасным рассветом.