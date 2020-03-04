"Читают наши статьи". В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии

В Пентагоне объяснили, в чём превосходство России над США в сфере гиперзвукового оружия и почему так произошло. Об этом сообщает Washington Examiner.

Помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт рассказал, что ранее США отказались от применения технологий гиперзвука, сделав акцент на другие составляющие.

Директор по оборонным исследованиям и разработкам Марк Льюис заявил, что причина превосходства России и Китая в гиперзвуковом оружии — в открытости исследований США.

— Мы публикуем множество материалов, а они их читают, — подчеркнул Льюис.

Он также отметил, что на сегодняшний день вопрос гиперзвуковых технологий для США крайне приоритетен.