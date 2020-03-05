Внучка миллиардера мечтала о большой груди, но умерла на столе пластического хирурга

Трагедия произошла в одной из клиник в Южной Корее, которая славится своей индустрией красоты. Бонни Эвита Лоу из Гонконга отправилась в Сеул, решив, что пластическая операция станет отличным подарком на её 35-летие. Помимо незначительных косметических процедур девушка хотела увеличить грудь и сделать липосакцию, пишет Sound of Hope. Но мечта об идеальной внешности обернулась кошмаром.

Фото © Instagram / bonnieevita

Всё началось с того, что на операции не оказалось анестезиолога — препараты вводились с помощью специального устройства под присмотром медсестры и ещё одного медика. Когда Бонни проводили операцию по увеличению груди, она почувствовала боль. У наследницы миллиардера начались судороги, и она дёрнулась под скальпелем. Однако врач лишь попросил ввести ей дополнительную дозу наркоза.

Фото © Instagram / bonnieevita, Facebook / Danny Chi

Вскоре у пациентки сильно упал уровень кислорода в крови. Её кожа стала бледной, губы посинели, а изо рта и носа пошла кровь. А затем китаянка впала в кому. Девушку срочно переправили в другую больницу, но медики оказались бессильны. Им оставалось лишь констатировать её смерть.

Фото © Instagram / bonnieevita, Facebook / Bonnie Evita Chi

Близкие Бонни были шокированы известием. У девушки остался маленький сын. А супруг Дэнни Чи, с которым девушка прожила 10 лет, подал в суд на клинику, обвинив двух врачей и медсестру в непредумышленном убийстве и фальсификации документов. По словам мужчины, подпись Бонни на бланке о рисках подделали после её смерти.

Кроме того, муж погибшей требует компенсировать ущерб, так как теперь он и его сын лишились права на часть наследства, которое должно было достаться девушке, а также ежегодного пособия. Правоохранители начали расследование, однако хирург, проводивший операцию, всё ещё не отстранён от работы.