Эксперт ВЦИОМа объяснил высокий уровень поддержки социального блока поправок в конституцию

Большинство россиян поддерживают и знают предложения из социального блока поправок в конституцию, поскольку они соответствуют системе ценностей современного общества. Такую мысль озвучил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ.

— Когда мы проводим опросы и задаём людям вопросы в открытой форме, то есть "Что помните?", "Что знаете?", "Какие поправки для вас наиболее значимы?", то на первом месте как раз идёт социальный блок, — рассказал он. — Действительно, это соответствует системе ценностей.

Говоря о социальной политике, Мамонов выделил две базовые ценности, которые чаще всего фигурируют в ответах россиян и которые получили отражение в предлагаемых поправках: в первую очередь это семья и дети, а во-вторых — такое понятие, как "социальная справедливость".

— Всё-таки россияне воспринимают сегодняшнее состояние нашего общества как несправедливость, они это чувствуют, те меры, которые предложены, как раз могут компенсировать это ощущение, — рассуждает представитель ВЦИОМа.

Он добавил, что в ходе опросов россияне в порядке убывания значимости выделяли четыре крупных элемента, относящихся к социальной сфере: пенсии, поддержка семьи и детей, зарплаты и здравоохранение.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.

Как уже сообщал Лайф, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в основной закон. Второе чтение запланировано на 10 марта, а третье — на 11 марта.