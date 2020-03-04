Сотрудники ФСБ задержали в Твери членов террористической ячейки

Сотрудники ФСБ разоблачили в Твери пособников террористов, оказывавших им "ресурсную поддержку". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, лидер преступной ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии. При этом не уточняется, удалось ли его задержать. Отмечается, что в основном ячейка состояла из выходцев одной из республик Центральной Азии.

После задержания правоохранители возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и содействии боевикам. В отношении тех, кто знал о существовании группировки и ничего не сообщил, также возбудили уголовное дело. Теперь сотрудники ФСБ ищут других причастных к деятельности ячейки.