Алана Мамаева: Я рада, что муж попал в тюрьму

Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала о положительных изменениях в его характере. По её словам, супруг стал более сдержанным и перестал ругаться матом. Алана уверена, что криминальная история спасла их семью.
— Я рада, что муж попал в тюрьму. Если бы он не сел, наша семья бы развалилась. Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то что я не жалела его, он всё выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился, — сказала Алана Мамаева в программе "Звёзды сошлись".
Отметим, что Алана и Павел живут в браке с 2013 года. У пары есть общая дочь Алиса. Также футболист усыновил ребёнка Аланы от первого брака Алекса.
С октября 2018 года по сентябрь 2019-го футболист находился в СИЗО, а затем в колонии из-за того, что стал участником двух массовых драк.