Алана Мамаева: Я рада, что муж попал в тюрьму

— Я рада, что муж попал в тюрьму. Если бы он не сел, наша семья бы развалилась. Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то что я не жалела его, он всё выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился, — сказала Алана Мамаева в программе "Звёзды сошлись".