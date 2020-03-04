НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Алана Мамаева: Я рада, что муж попал в тюрьму

По словам супруги футболиста, время в колонии изменило его в лучшую сторону.

1607

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала о положительных изменениях в его характере. По её словам, супруг стал более сдержанным и перестал ругаться матом. Алана уверена, что криминальная история спасла их семью.

Я рада, что муж попал в тюрьму. Если бы он не сел, наша семья бы развалилась. Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то что я не жалела его, он всё выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился, — сказала Алана Мамаева в программе "Звёзды сошлись".

Отметим, что Алана и Павел живут в браке с 2013 года. У пары есть общая дочь Алиса. Также футболист усыновил ребёнка Аланы от первого брака Алекса.

С октября 2018 года по сентябрь 2019-го футболист находился в СИЗО, а затем в колонии из-за того, что стал участником двух массовых драк.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть