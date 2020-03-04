Ловушка для пенсионеров. Как сотрудники банков наживаются на пожилых клиентах

Дополнительные услуги за отдельную плату, кредитная карта вместо дебетовой, страховка под видом вклада. Это далеко не полный перечень сюрпризов, которые пенсионеры получают в банках. Вежливые сотрудники отделений бойко выполняют план продаж за счёт доверчивых клиентов. Причём о навязанных услугах пожилые люди обычно узнают слишком поздно. К тому времени с них уже успевают списать деньги за ненужные сервисы. Как защитить пожилых родственников от произвола недобросовестных работников банков? Как избавиться от навязанных услуг и вернуть переплату?

— К сожалению, мой дедушка столкнулся с навязыванием страховки, — так начинается одна из многочисленных жалоб на портале banki.ru. — Пришёл положить деньги на вклад, а менеджер просто навязал старику почти 80 лет вот эту страховку на три года. Дедушка застраховал в итоге жизнь внука. Вот так вот ради своей выгоды менеджеры банков обманывают пенсионеров, которым обещают золотые горы. У дедушки поднялось давление, его увезли на скорой в больницу после того, как он вник в суть того, что это был не вклад.

С тех пор прошло два года. Дедушке нужны деньги, а их не забрать. Можно, конечно, потерять 50 тысяч рублей, подарить компании-страховщику (дедушка уже и на это согласен, лишь бы было на что жить). Впрочем, пожилой человек больше переживает не из-за потери денег, а из-за того, что его просто обманули.

— Спрашивается, зачем менеджеры вообще предлагают страховку 80-летним старикам, которые в этом ничего не соображают, — сетует внук пострадавшего. — Ответ прост: с целью наживы, чтобы получить свой процент от сделки. А теперь дедушка сильно болен, и у него просто физически нет возможности вступать в споры с компаниями. Он обратился в банк, а там ответили, что мы здесь ни при чём, разбирайтесь со страховщиком. Дай Бог дедушке дожить до окончания страховки и получить свои деньги!

Это далеко не единственная проблема, с которой пожилые клиенты сталкиваются в банках. Недобросовестные сотрудники навязывают им кредиты и ненужные страховки, уговаривают взять кредитную карту, хотя пенсионер пришёл за дебетовой, устанавливают платное СМС-информирование людям, даже если они не умеют ни писать, ни читать сообщения в телефоне.

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— Проблема навязывания дополнительных услуг в кредитных учреждениях широко распространена, — говорит юрист Европейской юридической службы Мария Замолоцких. — Если речь идёт о кредите, который берёт пенсионер, то тут обязательно нужно уточнять сроки и порядок предоставления денег заёмщику, а также сроки и порядки возврата полученного кредита. Если вам предлагаются дополнительные услуги, то должно быть оформлено заявление о предоставлении потребительского кредита по установленной банком форме, содержащее ваше согласие на оказание таких услуг.

Впрочем, и соблюдение всех формальностей порой не гарантирует, что переплат не будет. Даже молодые клиенты далеко не всегда читают договоры на оказание банковских услуг. Пенсионеры же вообще почти всегда подписывают бумаги автоматически. Многие эксперты сходятся во мнении, что, пожалуй, один из самых эффективных способов защитить деньги пожилого родственника — это не отпускать его в банк одного. Если, конечно, речь не идёт просто о ежемесячном снятии пенсии.

Ещё одна рекомендация — рассказать пожилым родственникам и знакомым об опасности телефонных звонков. Под видом сотрудников банков нередко звонят мошенники. Причём часто на городские телефоны в будни днём, когда пенсионеры дома, а их молодые родственники на работе.

— Во время таких звонков мошенники могут узнать секретные данные с карты пожилого человека и опустошить её, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Но на другом конце провода может оказаться не только откровенный мошенник. Встречаются и нечистые на руку работники банка, которые ради выполнения плана продаж готовы оформлять на клиентов абсолютно ненужные им услуги. Пожилые люди обычно слабо разбираются в банковских продуктах и с лёгкостью соглашаются на "выгодные предложения".

Были случаи, когда пожилым людям обещали хорошую "прибавку к пенсии". Достаточно было просто сделать инвестиции. В итоге пожилые люди соглашались вложить деньги в совершенно неизвестные им продукты, например ПИФы. В конечном итоге они просто теряли последние сбережения. Так что в первую очередь пенсионерам нужно насторожиться, если им обещают выгодно вложить деньги, чтобы быстро получить баснословный доход.

В любом случае, даже если предложение кажется очень интересным, не стоит на него соглашаться сразу. Лучше сначала поговорить с сотрудниками в других банках и обсудить перспективы вложений с родственниками. Тогда удастся избежать многих неприятных сюрпризов и самим пенсионерам, и их родным.