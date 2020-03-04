Подмосковные власти рассказали, что делать в случае встречи с медведем

Министерство экологии и природопользования Подмосковья предупредило местных жителей об опасности встречи с медведями, которые сейчас находятся в крайне агрессивном состоянии.

— Из-за аномально тёплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлогу. В это время медведи истощены и особенно агрессивны, — сообщается на сайте Правительства Московской области.

В Минэкологии региона дали несколько советов, как себя вести при встрече с хищником.

— При приближении зверя нельзя убегать. Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений. Если не удалось избежать нападения, надо лечь на живот или свернуться в позу младенца, притворяясь мёртвым. Руки сцепить над головой для её защиты, — рассказали РИА "Новости" в министерстве.

А вот семья из Ярославской области решилась приютить медведя по кличке Василий. Пользователей Сети покорило видео, на котором глава семьи катается с хищником на поводке по льду.