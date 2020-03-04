IKEA отзывает около миллиона комодов-убийц

Основанная в Швеции нидерландская производственно-торговая группа компаний IKEA отзывает в США около миллиона комодов из-за их неустойчивости. Об этом говорится в сообщении Комиссии по определению безопасности товаров массового потребления (CPSC).

Уточняется, что отзыву подлежат 820 тысяч комодов KULLEN, проданных в США, и 150 тысяч таких комодов, реализованных на территории Канады.

— Отзываемые комоды неустойчивы, если они не прикреплены к стене. Это создаёт опасность опрокидывания, что может привести к смерти или серьёзным травмам детей, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в 2017 году двухлетний ребёнок погиб из-за того, что на него упал комод Malm. Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям малыша из США. Примечательно, что аналогичные шкафы серии Malm в общей сложности стали причиной смерти около десяти человек. Всё дело в их неустойчивой конструкции, которая не соответствует требованиям безопасности, считают родители погибшего ребёнка.

В компании же уверены, что комод сам по себе безопасен, если правильно его собирать и устанавливать, используя настенные крепления. Однако из-за смерти малыша шкафы всё равно отозвали с продажи в США.