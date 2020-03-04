Экс-замминистра из Тверской области осудили на 5 лет за взятку в 500 тысяч рублей

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Центральный районный суд Твери осудил бывшего заместителя министра экономического развития области Дениса Ильина за крупную взятку к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в заявлении регионального СУ СКР.

Суд счёл, что собранных доказательств достаточно для вынесения приговора. Ильина признали виновным в нарушении статьи о получении должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия.

Как уточняется, 26 января 2017 года Ильин получил взятку в размере 500 тысяч рублей от руководителя ООО "Энерго". Средства должны были стать гарантией допуска предпринимателей к конкурсу на получение субсидий, которые покрыли бы затраты на полученное оборудование. Полмиллиона чиновник так и не получил, так как сотрудники регионального управления ФСБ поймали его с поличным.

Чтобы доказать его вину, было проведено несколько экспертиз, допросов очевидцев, получавших субсидии предпринимателей, сотрудников министерства и конкурсной комиссии. Также были осмотрены документы и другие предметы.

В ходе разбирательств в отдельное производство выделили дело в отношении руководителя ООО "Энерго", попытавшуюся дать крупную взятку. Суд признал её виновной. Отмечается, что во время расследования правоохранители выявили ещё два нарушения закона предпринимателями. Эти эпизоды также выделили в отдельное производство.