Кабинет под снос. Что принесёт Украине новый премьер

4 марта на Украине состоялось внеочередное заседание Верховной рады. Причина заседания — отчёт правительства о проделанной работе, а также предполагаемый роспуск Кабмина Украины ввиду отставки премьера Алексея Гончарука.

— Гончарук долго и вдумчиво сам себя компрометировал. После того как были обнародованы записи, где он обругал президента и признался, что профан в экономике, в другой стране премьер бы сам подал в отставку, но только не на Украине, тянул сколько мог, — прокомментировал ситуацию политолог Дмитрий Родионов.

Он подчеркнул, что ключевых изменений в связи с заменой лица, занимающего должность премьер-министра, ожидать не стоит. Большинство непопулярных реформ, которые проводятся на Украине под гнётом требований МВФ, будут проводиться и далее, премьер в этом смысле является технической фигурой.

— У Зеленского нет серьёзной команды, нет политического опыта. Сравните с другими партиями — там и отделения по всей стране, и "теневые правительства". Вспомните, как сразу после инаугурации он бравировал тем, что готов набирать людей по социальным сетям. Ну вот и набрал. Неудивительно, что правительство оказалось таким вот "компетентным". Жизнь отличается от сериала "Слуга народа", — отметил Дмитрий Родионов.

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Политолог Алексей Мухин полагает, что ключевой проблемой является общая некомпетентность политической жизни на Украине, а значит, практически любое решение будет столь же "верным", как назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

— Владимир Зеленский пытается нейтрализовать негативное впечатление от деятельности кабинета его министров частой сменой его членов. Видимо, он руководствуется старой шуткой, согласно которой нужно не менять вывеску, а менять сотрудников учреждения для низменного досуга. Могу заверить, следующего премьер-министра постигнет та же судьба, — сказал политолог. — Помните, как у Булгакова было: "А как же он служил в очистке?" Ситуация абсолютно аналогичная. Руководство Украины превратилось в "95-й квартал" со всеми разборками и обидами, это отражается на манере управления страной. Достаточно послушать просто сливы записей Гончарука, чтобы понять, что это человек просто недалёкий.

Политолог отметил, что ссылаться на некий заговор в этом вопросе или хитрость украинских олигархов, прежде всего Коломойского, не стоит, так как последние события показывают, что украинская политика — это прежде всего карго-культ поведения президента США.

— Можно заметить много схожего у Зеленского и Дональда Трампа. Оба они не являются профессиональными политиками, и оба пытаются компенсировать некомпетентность команды частыми заменами. Посмотрите, какая текучка кадров в Белом доме! По сути это такое обезьянничанье, которое для Украины, как мне кажется, ничем хорошим не закончится, — считает Алексей Мухин.