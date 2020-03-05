Технологические компании растут, скупая стартапы. Почему процесс необходимо контролировать?

Генеральные прокуроры ряда штатов США в августе прошлого года начали совместное антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний. За месяц до этого об аналогичном расследовании уже объявило Министерство юстиции США, а Федеральная комиссия по торговле США (FTC) взялась за Facebook, одним из вариантов исхода ситуации было даже разделение компании.

У расследования Минюста не было конкретной цели и повода для начала. Единственное, что он хотел, — это выяснить, как технологическим компаниям удалось расширить свой бизнес и увеличить влияние. Таким образом Минюст просто оказал давление на американские компании. До этого деятельность корпораций регулировалась слабо, пока их амбиции и бизнес разрастались. Но летом прошлого года власти США обеспокоились доминированием технологических гигантов на рынке цифровых услуг.

Потусторонняя сила

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Для расширения бизнеса технологические гиганты могут не только использовать собственные ресурсы. Один из приёмов — поглощение стартапов. То есть покупка маленьких компаний, получение их патентов, сотрудников и технологий, совершенствование собственных разработок и выход на новый рынок.

И компании активно применяют этот приём. Кроме того, стартапы можно покупать банально для устранения конкуренции. Как пример — покупка Google сервиса Aardvark. Он позволял пользователям задавать вопросы и получать ответы от тематических экспертов через чат или электронную почту, проложил путь Quora и Superpod. После покупки сервис начал резко стагнировать, а большинство сотрудников компании перешли в соцсеть Google+.

Apple так купила компанию Metaio. Она создавала платформу для разработки приложений дополненной реальности (AR), но после перехода к Apple закрылась, а через два года компания из Купертино представила ARKit, собственную платформу для разработки AR-приложений. Facebook так убила сервис Beluga, который позволял обмениваться групповыми сообщениями. Facebook говорила, что отдельное приложение от Beluga продолжит работу, но это продолжалось лишь до запуска Facebook Messenger.

Техгиганты (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook) обладают колоссальными финансовыми возможностями. Они могут купить любую перспективную технологическую компанию, чтобы интегрировать её разработки в свою продукцию или просто "убить", чтобы не мешала. Это чистой воды монополия, так они мешают рынку развиваться.

Положение монополиста

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А ещё техгиганты контролируют крупнейшие маркетплейсы: Apple — AppStore, Google — Google Play, Amazon — одноимённую площадку. А значит, можно контролировать размещение приложений, не давать конкурентам расти, а вставших на пути можно легко устранить.

Так, Apple убрала приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids из AppStore, мотивируя это тем, что изменились правила размещения приложений. В компании же полагают, что это сделано из личных предубеждений.

— С нашей точки зрения, получается, что Apple использует своё положение владельца платформы, а также контролёра единственного канала доставки приложений пользователям этой платформы, чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных. Из-за появления новых правил разработчики приложений для родительского контроля могут потерять часть пользователей и понести убытки, — говорили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

В IT-индустрии соглашаются, что Apple и Google способны определять, кто из разработчиков получит доступ к аудитории, а кто нет, исходя из личных интересов. Так, в 2018 году приложение-справочник "Мой город" было временно заблокировано в App Store из-за работы с городами Крыма, полагают разработчики сервиса.

Итог

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Вопрос о регулировании работы IT-гигантов поднимается всё серьёзнее. Рассматривается даже разделение компаний. И это необходимая мера, без неё монополисты легко задушат развивающиеся проекты.

Стимул развития любой компании — возможность выиграть конкуренцию с минимальными вложениями. Важно не допустить, чтобы эти условия уничтожили Apple, Google, Facebook и другие гиганты.