Австрия не будет принимать новых беженцев

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что страна не собирается принимать новых беженцев. Об этом государственный деятель сказал в ходе пресс-конференции.

— Наша линия как федерального правительства ясна, а именно: никакого дополнительного добровольного приёма (беженцев. — Прим. Лайфа) в Австрии, — цитирует канцлера РИА "Новости".

Решение Вены Курц обосновал тем, что Австрия стала одной из немногих стран, которых сильнее всего затронул европейский миграционный кризис в 2015 году. По его словам, ни одно другое государство не приняло столько беженцев в тот период, как Австрия.

Также Курц отметил, что призывает правительство в первую очередь обратить внимание на тех граждан, которым был дан приют в сложное время. В частности, этих людей необходимо "хорошо интегрировать", поскольку в стране находится около 30 тысяч безработных беженцев.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских мигрантов и разрешила им пересекать границу с Евросоюзом, поскольку тот не выполнил своего обещания помочь в ситуации с САР. Решение было принято на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где во время удара правительственных войск погибло 33 турецких солдата.