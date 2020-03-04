Россиянка силой женила на себе индийца и заставила его дать ей 5 миллионов рублей

Жительница Москвы силой заставила индийца жениться на ней и дать пять миллионов рублей на бизнес. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Гражданин Индии Васу встретил 36-летнюю москвичку Полину Березовскую и сразу же в неё влюбился. Женщина, казалось бы, ответила иностранцу тем же: рассказывала, что влюблена в пляжи Гоа и обожает жгучее карри. Что нужно ещё для счастья влюблённой паре. Однако на этот счёт у коварной москвички было другое мнение.

Женщина придумала хитроумный план, чтобы "выехать" на чувствах состоятельного мужчины и обзавестись не только мужем-иностранцем, но и собственным бизнесом. Так, Березовская в один непрекрасный день, 16 февраля, пригласила Васу к себе в квартиру в Москве. Когда влюблённый примчался, то обнаружил сюрприз: кроме женщины его ждал злоумышленник с пистолетом.

Приятель Березовской, угрожая оружием, убедил индийца подписать бумагу, согласно которой он женится на Полине и инвестирует пять миллионов рублей в её бизнес.

На этом россиянка не угомонилась. Женщина вытрясла из Васу ещё 30 тысяч рублей сверху, забрала у него все документы и заставила скинуть на карту почти девять тысяч рублей. От последнего состоятельный иностранец, конечно же, не обеднел, но осадочек остался. Чтобы жених не сбежал из-под венца, она заперла благоверного в туалете на ночь. Наутро она отвела Васу к нотариусу, заверила документы и, наконец-то, отпустила.

Гражданин Индии больше недели боялся податься в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако всё-таки нанял переводчика и пошёл в полицию. Что грозит новоиспечённой жене, если в её отношении заведут уголовное дело, не уточняется.