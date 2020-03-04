Житель Курской области по частям "украл" дом соседа и построил свой

Житель Курской области украл строительные материалы у соседа и построил из них у себя во дворе небольшие сооружения. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

— Для собственного здания он выбрал комплектующие, которыми было выстроено здание у жителя соседней улицы. На протяжении двух месяцев по ночам мужчина похищал строительные материалы и сразу использовал их для строительства своих надворных построек, — говорится в сообщении.

Сам сосед, на участке которого совершались кражи, всё это время был в командировке. Вернувшись домой, он увидел почти разобранное здание. Другие соседи замечали злоумышленника на чужом участке, однако он их уверял, что помогает хозяину дома.

По факту происшествия проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.