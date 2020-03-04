Асад: Эрдоган бросил все свои силы на Сирию по указке американцев

Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган направил войска на Сирийскую Арабскую Республику по указанию США. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу "Россия 24".

— С военной точки зрения первоначальная задача сейчас — это Идлиб. Эрдоган бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев. В этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов, — сказал он.

Асад также отметил, что Турция препятствует освобождению Идлиба, чтобы не дать сирийским войскам продвинуться на восток.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о силовом ответе.