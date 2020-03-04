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Россиянин, выигравший конкурс ночных фотографий с iPhone, рассказал, как Apple выбрала победителей

Снимок был сделан в Риме. Автор хотел показать итальянский город через быт, а не привычные нам достопримечательности.

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Фото © Instagram / houdini_logic

Один из победителей конкурса фотографий, снятых на iPhone в ночном режиме, Андрей Мануилов рассказал Лайфу, как ему удалось достичь успеха.

По словам фотографа, он сделал снимок не специально для конкурса. Увидел объявление, вспомнил о фотографии и отправил в Apple по электронной почте.

Фотография была сделана в Риме, Италия. Её идея — показать быт города, а не достопримечательности.

На Новый год я был в Риме, обычно много фотографирую в таких поездках. 31 декабря вечером мы собирались поехать к Колизею. Выходя из съёмной квартиры, я увидел плохо освещённый двор и сделал несколько фотографий. Мне показался интересным контраст между привычными достопримечательностями, с которыми мы привыкли ассоциировать Рим, и тем, что видят обычные жители каждый день. Такой взгляд на город изнутри, — сказал Мануилов.

Ранее Apple объявила победителей конкурса фотографий, снятых на iPhone в ночном режиме. Трое из шести лауреатов — из России. Какое они получат вознаграждение, не говорится.

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