Россиянин, выигравший конкурс ночных фотографий с iPhone, рассказал, как Apple выбрала победителей

По словам фотографа, он сделал снимок не специально для конкурса. Увидел объявление, вспомнил о фотографии и отправил в Apple по электронной почте.

— На Новый год я был в Риме, обычно много фотографирую в таких поездках. 31 декабря вечером мы собирались поехать к Колизею. Выходя из съёмной квартиры, я увидел плохо освещённый двор и сделал несколько фотографий. Мне показался интересным контраст между привычными достопримечательностями, с которыми мы привыкли ассоциировать Рим, и тем, что видят обычные жители каждый день. Такой взгляд на город изнутри, — сказал Мануилов.