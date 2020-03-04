Урон мировой экономики от коронавируса оценили в десятки миллиардов долларов

Потери мировой экономики из-за вспышки коронавируса конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценила в десятки миллиардов долларов. Это связано с падением производства в Китае в феврале.

По данным опубликованного доклада ЮНКТАД, наибольший урон понесли Евросоюз, США, Япония, Южная Корея и Вьетнам. Потери России составили 262 миллиона долларов, а больше всего пострадали химическая, металлургическая, автомобильная отрасль и точное приборостроение.

Свои расчёты эксперты основывали на показателях экономики КНР в феврале, когда производство из-за коронавируса сократилось на 2% в годовом исчислении. Это снижение привело к падению китайского экспорта на $50 миллиардов.

Больше всего спад затронул приборостроение, машиностроение, производство оборудования для автомобилей и связи. Однако эти последствия "могут претерпеть изменения", отметили эксперты, всё зависит от результатов мероприятий по сдерживанию распространения болезни и поиска замены нынешним поставщикам.

Авторы отмечают, что в работе давалась оценка только ущербу от вспышки болезни в Китае, а экономические последствия эпидемии в других странах в расчёт не принимались. Внимание экспертов было сосредоточено лишь на промышленном производстве. Влияние СoViD-2019 на мировую экономику в полной мере "станет более ясным в ближайшие месяцы", заключили в ЮНКТАД.