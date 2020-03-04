Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьеру нового фильма "Не время умирать" об агенте британской разведки Джеймсе Бонде перенесли с весны на осень из-за мировой вспышки коронавируса. Об этом сообщается в официальном аккаунте киноленты в Twitter .

— Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года, — говорится в сообщении.