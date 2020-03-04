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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Картину должны были показать уже весной.

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Премьеру нового фильма "Не время умирать" об агенте британской разведки Джеймсе Бонде перенесли с весны на осень из-за мировой вспышки коронавируса. Об этом сообщается в официальном аккаунте киноленты в Twitter.

Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что премьера картины в Великобритании назначена на 12 ноября.

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