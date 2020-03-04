36-летний Жирков "чужой" ногой втащил "Зенит" в полуфинал Кубка России

Санкт-петербургский "Зенит" впервые за четыре года вышел в полуфинал Кубка России. Долгожданную победу питерскому клубу принёс заслуженный ветеран Юрий Жирков. 36-летний футболист вышел на замену и сделал результат: сначала отдал голевую передачу на Ригони, а затем уже в дополнительное время положил чудо-гол нерабочей правой ногой.
А вот и победный голешник Жиркова. В касание. Из-за пределов штрафной. С нерабочей ноги— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
Обычный день Юрия Валентиновича 👏https://t.co/NDMzGbdgm1#АхматЗенит pic.twitter.com/jN7AcCfjf5
"Зенит" в итоге одержал победу над "Ахматом" со счётом 2:1. Соперником питерского клуба станет победитель московского дерби "Спартак" – ЦСКА.
Дмитрий Садылко