36-летний Жирков "чужой" ногой втащил "Зенит" в полуфинал Кубка России

Санкт-петербургский "Зенит" впервые за четыре года вышел в полуфинал Кубка России. Долгожданную победу питерскому клубу принёс заслуженный ветеран Юрий Жирков. 36-летний футболист вышел на замену и сделал результат: сначала отдал голевую передачу на Ригони, а затем уже в дополнительное время положил чудо-гол нерабочей правой ногой.