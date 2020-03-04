НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

36-летний Жирков "чужой" ногой втащил "Зенит" в полуфинал Кубка России

Возрастной футболист вышел на замену и перевернул игру с "Ахматом".

1355

Санкт-петербургский "Зенит" впервые за четыре года вышел в полуфинал Кубка России. Долгожданную победу питерскому клубу принёс заслуженный ветеран Юрий Жирков. 36-летний футболист вышел на замену и сделал результат: сначала отдал голевую передачу на Ригони, а затем уже в дополнительное время положил чудо-гол нерабочей правой ногой.

"Зенит" в итоге одержал победу над "Ахматом" со счётом 2:1. Соперником питерского клуба станет победитель московского дерби "Спартак" – ЦСКА.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть