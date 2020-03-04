Борисова заявила, что она наркоманка и алкоголичка и не стыдится этого

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что старается жить по совести, поэтому без стыда может рассказать историю своей жизни, в которой были алкоголь и наркотики. Об этом она сообщила в интервью изданию "Дни.ру".

— Я наркоманка и алкоголичка. У меня хроническое заболевание, по сути, это так. Говорят же, что бывших наркоманов не бывает. Это пожизненное заболевание, — поделилась телеведущая.

Она отметила, что алкоголь появился в её жизни более десяти лет назад, а наркотики — около шести. Сейчас Борисова находится в трезвости и даже на Новый год не позволяет себе бокала игристого, а в конце апреля будет ровно три года, как она ничего не употребляет.

Телеведущая также рассказала, что во время своей зависимости она вступала в интимные связи с мужчинами за деньги.

По словам Борисовой, она делится своим опытом, так как считает, что это может помочь кому-то избежать её ошибок.