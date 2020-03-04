"Спартак" упустил победу над "Динамо", пропустив три шайбы в самом конце встречи

Московский "Спартак" во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счётом 3:4 уступил столичному "Динамо". Главным героем встречи стал капитан бело-голубых Вадим Шипачёв, забросивший две шайбы.

Подопечным Олега Знарка после поражения в первом матче серии (1:5) необходимо было забирать вторую игру у динамовцев, иначе счёт в серии становился бы 0-2. И спартаковцы здорово начали матч, открыв счёт уже на пятой минуте встречи после отличного кистевого броска нападающего Анселя Галимова.

Хоккеисты "Динамо" только во втором игровом отрезке сумели восстановить равновесие: на седьмой минуте периода капитан бело-голубых Вадим Шипачёв беспрепятственно выкатился от левого борта по центру спартаковских ворот и отправил шайбу в притирку со штангой, реализовав численное большинство, — 1:1.

На первой минуте третьего периода могучий бросок защитника красно-белых Патрика Хёрсли чуть было не порвал динамовскую сетку, тем самым вновь заставив бело-голубых догонять спартаковцев в счёте, — 1:2.

Всё шло к тому, что хоккеисты Олега Знарка сумеют довести матч до победы и сравнять счёт в серии, но, когда до финальной сирены оставалось чуть больше трёх минут, динамовцы усилиями Вадима Шипачёва, Андре Петерссона и Михаила Григорьева забросили три шайбы, введя в шоковое состояние болельщиков красно-белых. Третий гол "Спартака" за пару секунд до конца матча в исполнении Робина Ганзла уже никак не мог повлиять на итоговый результат.

4:3 — "Динамо" повторно обыгрывает "Спартак", забрав обе домашние игры. Следующие два матча серии пройдут 6 и 8 марта на "ЦСКА-арене".

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Динамо" (Москва) — "Спартак" (Москва) — 4:3 (0:1; 1:0; 3:2) — счёт в серии 2-0

ЦСКА (Москва) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 3:0 (2:0; 0:0; 1:0) — счёт в серии 2-0

"Ак Барс" (Казань) — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 5:1 (3:1; 2:0; 0:0) — счёт в серии 2-0

"Автомобилист" (Екатеринбург) — "Сибирь" (Новосибирск) — 0:1 ОТ (0:0; 0:0; 0:0; 0:1) — счёт в серии 0-2