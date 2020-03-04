В Москве мужчина напал на фармацевта за отказ продавать препарат по поддельному рецепту

Видео © LIFE

В одной из московских аптек на улице Планерной посетитель устроил дебош и напал на фармацевта. В результате случившегося женщина получила сильную травму и была госпитализирована.

Как стало известно Лайфу, посетитель пытался приобрести по липовому рецепту сильнодействующий препарат. Сотрудница аптеки узнала подделку и отказалась продавать лекарство. В ответ на это неадекватный покупатель взял с прилавка банку и кинул её в фармацевта.

На кадрах записи видно, что пол в помещении залит кровью.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность нападавшего.