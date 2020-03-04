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На Украине одобрили присутствие иностранных военных на учениях в 2020 году

Незалежную за год ждут мероприятия с представителями США, Румынии, Молдавии и Великобритании.

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Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Верховная рада одобрила проведение ряда учений на территории страны вместе с иностранными военными. Соответствующий документ, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, набрал 265 голосов "за".

В этом году в Незалежной ожидаются украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze — 2020, "Юг-2020", которые пройдут совместно с Молдавией, а также учения с представителями Великобритании и Румынии.

Финансирование этих учений планируется провести в пределах ассигнований, предусмотренных госбюджетом. Всего же на эти цели необходимо выделение 63 млн 824 тыс. гривен ($2,55 млн).

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