Турецкие парламентарии устроили драку из-за слов оппозиционера в адрес Эрдогана — видео

Замглавы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгин Озкоч обвинил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в предательстве. Из-за этого в турецком парламенте разгорелась драка, пишет РИА "Новости".

Всё случилось из-за того, что Эрдоган обвинил главу фракции Кемаля Кылычдароглу в предательстве, потому что тот предложил начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Депутат от НРП в свою очередь обвинил Эрдогана в том, что тот использовал слово kelle (грубое название мёртвого тела), говоря о погибших турецких военных, и также обвинил главу государства в предательстве.

Именно последнее и вызвало агрессивную реакцию со стороны представителей правящей партии — сначала они вступили в словесную перепалку с оппозиционными депутатами, которая после переросла в кулачный бой. Заседание парламента было прервано.

На кадрах записи видно, что в столкновении участвовало по меньшей мере несколько десятков парламентариев.