Повар, которого обвиняют в угрозах судье, извинился "за беспокойство" перед потерпевшим

Воронежский повар Михаил Квасов, которого обвиняют в угрозах судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину за комментарий в "Инстаграме", написал ему письмо с извинениями. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы не можем быть уверены в том, что услышат окружающие в наших формулировках, порой косноязычных и корявых. Мой подзащитный принёс свои извинения судье Станиславу Минину за то, что доставил ему беспокойство, — приводит агентство слова адвоката обвиняемого Ольги Пельше.

По её данным, ранее был опрошен и сам потерпевший судья. Как рассказала адвокат журналистам, он по-прежнему "ощущает угрозу жизни" из-за опубликованного Квасовым комментария, а также других пользователей соцсетей.

Пельше уверена, что её подзащитного необходимо оправдать, поскольку он не обращался конкретно к Минину, а лишь абстрактно выразился в сторону судей, исходя из чего состава преступлений в его действиях нет.

В ходе слушания также были оглашены результаты психолого-психиатрической экспертизы, согласно которым Квасов был признан вменяемым. Суд взял паузу для постановления приговора, он будет оглашён пятого марта. Сторона обвинения просит для обвиняемого штраф в размере 300 тысяч рублей.