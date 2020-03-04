В Петербурге арестовали членов ОПГ, подозреваемых в похищении человека

Выборгский суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля пятерых участников ОПГ, которые подозреваются в похищении человека. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Отмечается, что деятельность группировки была пресечена на этой неделе сотрудниками СК, МВД, ФСБ и Росгвардии. При задержании у подозреваемых нашли оружие, деньги в иностранной и отечественной валюте. Все пять человек обвиняются по статье 126 УК РФ о похищении человека.

Согласно материалам дела, преступление было совершено ещё в 2017 году. Тогда фигуранты дела подошли в форме полицейских на улице к мужчине и похитили того, угрожая ему оружием. Потерпевший вскоре смог сбежать и заявить в полицию о преступлении.