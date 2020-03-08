"Светка Букина, это ты?" Как изменились актёры сериала "Счастливы вместе" 15 лет спустя

Виктор Логинов (Геннадий Букин)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / loginov_victor

"Актёр. Телеведущий. Если есть вопросы, пишите в личку. Или не пишите. И да! "Счастливы вместе" нового сезона не будет. Никогда", — таково краткое содержание резюме Виктора Логинова на его странице в "Инстаграме". Настоящий успех пришёл к актёру после исполнения роли Гены Букина, но она же сделала его своим заложником. По окончании ситкома актёр вёл несколько телепередач. Сейчас продолжает сниматься в сериалах.

Наталья Бочкарёва (Даша Букина)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарёва, по сути, повторила судьбу Виктора Логинова. Роль в "Счастливы вместе" принесла ей широкую известность, но навсегда закрепила за ней образ Даши Букиной. И это несмотря на многочисленные роли на сцене МХАТа. Сейчас Наталья продолжает сниматься в сериалах и кино и играть в театре.

Дарья Сагалова (Светлана Букина)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / dariasagalova

После закрытия ситкома Дарья Сагалова сосредоточилась на хореографии, которой занимается с детства, и личной жизни. Она основала свою школу танца и вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова, от которого у неё две дочери. Параллельно Сагалова успела сняться в нескольких сериалах ("Клуб", "Улётный экипаж") и фильмах ("Ночные сёстры", "День додо"), а также принять участие в телепроектах "Танцы со звёздами", в котором заняла первое место, и "Интуиция", где выиграла миллион рублей.

Александр Якин (Роман Букин)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / yakimoto_san

Сериал "Счастливы вместе" придал карьере Якина нужный импульс: после исполнения роли Ромы Букина он принял участие в таких не менее популярных проектах, как "Восьмидесятые" и "Физрук". Кроме того, он играет в Театре наций и ведёт передачу "Идём в кино!" на канале "Карусель". В 2016 году женился на своей однокурснице и коллеге Анне Зайцевой.

Юлия Захарова (Елена Степанова-Полено и Лиза)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / ejikikungfu

Юлия Захарова не может похвастаться длинным списком своих актёрских работ, зато в сериале "Счастливы вместе" она исполнила аж две роли: соседки Букиных Лены Полено и её сестры-близнеца Лизы. Последним на данный момент проектом с её участием стало фэнтези "Водяная", где она сыграла безымянного персонажа.

Павел Савинков (Анатолий Полено)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / _pavel_savinkov_

Павел Савинков на актёрском поприще продвинулся куда дальше своей экранной супруги. На его счету — 27 ролей, в основном в сериалах. Служит в Театре имени Моссовета.

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