Воронежский суд назначил наказание водителю, из-за халатности которого со ступенек упала 82-летняя пассажирка

В Воронеже водитель автобуса, из-за невнимательности которого из салона на ходу выпала 82-летняя пенсионерка, получил год ограничения свободы. Свою вину мужчина признал, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
Уточняется, что водитель высаживал пассажиров на одной из остановок. Не убедившись до конца, что все вышли из салона, мужчина, не закрывая дверь автобуса, тронулся с места. В этот момент на ступеньках стояла ещё не успевшая выйти женщина. В результате она выпала из автобуса и получила перелом тазобедренной кости.
— Прокуратурой района решается вопрос о предъявлении в суд иска в интересах престарелой потерпевшей с требованием взыскать с осуждённого причинённый преступлением вред. Глушков уволен с должности водителя маршрутного автобуса, — говорится в сообщении.
Он признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".