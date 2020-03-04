Воронежский суд назначил наказание водителю, из-за халатности которого со ступенек упала 82-летняя пассажирка

Уточняется, что водитель высаживал пассажиров на одной из остановок. Не убедившись до конца, что все вышли из салона, мужчина, не закрывая дверь автобуса, тронулся с места. В этот момент на ступеньках стояла ещё не успевшая выйти женщина. В результате она выпала из автобуса и получила перелом тазобедренной кости.