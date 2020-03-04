Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Сирии и вокруг коронавируса

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, а также вокруг распространения коронавируса.

— Лидеры двух стран обсудили предстоящий саммит G7, усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по наблюдению за деятельностью иранского режима в атомной области и продолжающееся наступление сирийского режима, которое привело к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии, — сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Стороны также договорились продолжать совместную работу по борьбе с распространением заболевания.