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Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Сирии и вокруг коронавируса

Стороны также договорились продолжать совместную работу по борьбе с распространением заболевания.

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Фото © EPA / IAN LANGSDON / ТАСС

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, а также вокруг распространения коронавируса.

Лидеры двух стран обсудили предстоящий саммит G7, усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по наблюдению за деятельностью иранского режима в атомной области и продолжающееся наступление сирийского режима, которое привело к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии, — сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Стороны также договорились продолжать совместную работу по борьбе с распространением заболевания.

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