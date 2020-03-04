В Сети опубликовали первые фотографии нового бэтмобиля

Режиссёр Мэтт Ривз, работающий над созданием новой части "Бэтмена", опубликовал у себя в твиттере фотографию нового автомобиля главного героя фильма, на котором тот будет побеждать преступность в Готэм-Сити в июне следующего года во всех кинотеатрах мира.

Как видно на кадрах, обновлённый "бэтмобиль" избавился от многочисленных внешних деталей защиты и в целом стал более приближен к образу автомобиля, в котором легко узнаются очертания американских маслкаров прошлого столетия.

Ранее Лайф сообщал, что в Сети были опубликованы первые фото со съёмок "Бэтмена", проходивших в Лондоне. Исполнитель главной роли Роберт Паттинсон заявил, что возлагает большие надежды на фильм, и пообещал уйти в порнозвёзды, если прокат картины будет провален.

Примечательно, что незадолго до публикации первого официального трейлера с участием Паттинсона в роли Бэтмена центр пластической хирургии лица в Лондоне выяснил, что актёр является обладателем самой привлекательной внешности в мире.