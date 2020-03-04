Житель Пензы получил восемь лет колонии за то, что заколол знакомого штыком XIX века

В Пензе 22-летний молодой человек зарезал штык-саблей от винтовки XIX века посетителя кафе из-за пренебрежительной, по его мнению, передачи ему сигареты. Виновному назначили восемь лет лишения свободы по статье "Убийство". Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, молодой человек в компании четырёх приятелей распивал спиртное в кафе. В ходе "посиделок" между ним и ещё одним членом компании произошёл конфликт: молодому человеку показалось, что тот пренебрежительно передал ему сигарету.

Чтобы отомстить обидчику за такое отношение, злоумышленник сходил домой за штыком от антикварной французской винтовки и попытался напасть на приятеля. За последнего вступился ещё один член компании, которому подсудимый в итоге и нанёс удар штыком в спину, повредив внутренние органы. Полученная рана оказалась несовместимой с жизнью.

Молодой человек свою вину признал, возместил ущерб семье погибшего. Приговор пока что в силу не вступил.