В Мексике лев сбежал с ранчо и загрыз местного жителя

В мексиканском штате Мехико лев сбежал с местного ранчо и загрыз человека. Из-за этого в ряде школ муниципалитета Валье-де-Браво отменили занятия, пишет Radio Formula.

— Власти муниципалитета Валье-де-Браво, штат Мехико, подтвердили, что с ранчо сбежал лев, поэтому занятия приостановлены как минимум в 13 начальных школах, — говорится в сообщении.

Жертву хищника нашли ещё 1 марта в районе Пиналь. Эксперты сразу определили семейство зверя — кошачьи, однако установить вид долго не удавалось: львы в этой местности не водятся.

Район поиска перекрыт, его прочёсывают поисковые группы. До поимки животного власти штата просят местных жителей не ходить по улицам ближайших районов.