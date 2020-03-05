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В Мексике лев сбежал с ранчо и загрыз местного жителя

В настоящее время зверя отлавливают силами флота, полиции штата и муниципального комиссариата.

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Фото © Pixabay

В мексиканском штате Мехико лев сбежал с местного ранчо и загрыз человека. Из-за этого в ряде школ муниципалитета Валье-де-Браво отменили занятия, пишет Radio Formula.

 Власти муниципалитета Валье-де-Браво, штат Мехико, подтвердили, что с ранчо сбежал лев, поэтому занятия приостановлены как минимум в 13 начальных школах, — говорится в сообщении.

Жертву хищника нашли ещё 1 марта в районе Пиналь. Эксперты сразу определили семейство зверя — кошачьи, однако установить вид долго не удавалось: львы в этой местности не водятся.

Район поиска перекрыт, его прочёсывают поисковые группы. До поимки животного власти штата просят местных жителей не ходить по улицам ближайших районов.

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