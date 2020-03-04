ЕС призвал Турцию прекратить политический шантаж с помощью волны беженцев

Евросоюз ценит усилия Турции по сдерживанию волны мигрантов, идущих из южных стран, однако использование обострения в Сирии и потока беженцев в своих интересах является недопустимым, и поэтому Брюссель призывает Анкару вернуться к исполнению более ранних договорённостей.

— Совет ЕС признаёт возросшее миграционное давление и риски, с которыми сталкивается Турция, а также предпринятые ею существенные усилия по размещению 3,7 млн мигрантов и беженцев. Однако совет категорически отвергает попытки использования миграционного давления для достижения политических целей. Эта ситуация на внешних границах ЕС совершенно неприемлема, — говорится в совместном заявлении глав МИД Евросоюза.

В документе указывается, что на основании прошлых решений ЕС ожидает от Турции исполнения договорённостей 2016 года, согласно которым Анкара держала бы свои границы закрытыми, чтобы не пустить в Европу мигрантов, в обмен на финансирование в размере 6 миллиардов евро.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских мигрантов и разрешила им пересекать границу с Евросоюзом, поскольку тот не выполнил своего обещания. По данным же ЕС, финансовая помощь Анкаре была перечислена уже практически на 100%, а вот договорённость о безвизовом режиме Брюссель "вернул" под предлогом необходимости пересмотра антитеррористических законов в Турции.