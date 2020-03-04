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СМИ: Системы ПВО Сирии отражают авиаудары на город Хомс

Его освободили от боевиков ещё в 2018 году.

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Фото © ТАСС / АР / Sergei Grits

Системы ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над городом Хомс в центре западной части страны. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Звуки взрывов слышны в небе Хомса. Сирийские ПВО отражают [атаку] вражеских целей в небе над Хомсом, — передаёт телеканал Al-Ikhbariya.

Вывод боевиков с территории провинции Хомс закончился ещё в 2018 году. Впоследствии по региону был нанесён ряд ракетных ударов со стороны террористов и войск других государств. В настоящее время под контролем боевиков осталась только провинция Идлиб на северо-западе страны. Сейчас там обострился конфликт между войсками сирийской и турецкой армии.

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