СМИ: Системы ПВО Сирии отражают авиаудары на город Хомс

Вывод боевиков с территории провинции Хомс закончился ещё в 2018 году. Впоследствии по региону был нанесён ряд ракетных ударов со стороны террористов и войск других государств. В настоящее время под контролем боевиков осталась только провинция Идлиб на северо-западе страны. Сейчас там обострился конфликт между войсками сирийской и турецкой армии.