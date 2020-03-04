СМИ: Системы ПВО Сирии отражают авиаудары на город Хомс

Системы ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над городом Хомс в центре западной части страны. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.
— Звуки взрывов слышны в небе Хомса. Сирийские ПВО отражают [атаку] вражеских целей в небе над Хомсом, — передаёт телеканал Al-Ikhbariya.
Вывод боевиков с территории провинции Хомс закончился ещё в 2018 году. Впоследствии по региону был нанесён ряд ракетных ударов со стороны террористов и войск других государств. В настоящее время под контролем боевиков осталась только провинция Идлиб на северо-западе страны. Сейчас там обострился конфликт между войсками сирийской и турецкой армии.
Павлова Вера