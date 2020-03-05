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Постпред Украины при ЕС выразил надежду на расширение санкций против РФ

По его словам, продление санкционного списка было "особенно ценно накануне шестой годовщины" присоединения Крыма к России.

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Крымский мост. Фото © Instagram / @Krymsky_bridge

На Украине надеются на расширение санкций Евросоюза в отношении России в ответ на открытие железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий написал в своём фейсбуке.

Он также напомнил, что в настоящее время продлено действие санкционного списка Евросоюза, в нём находится 175 российских граждан и 44 организации, которые, по мнению Незалежной, причастны к "порыву территориальной ценности Украины".

Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, — написал Точицкий.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Напомним, железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной 18 декабря прошлого года. Уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему прошёл первый пассажирский поезд.

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