Скоростной дублёр МКАД могут построить южнее Москвы

Скоростной дублёр Московской кольцевой автодороги (МКАД) могут построить южнее столицы, а возможность инвестирования в проект рассматривает группа компаний "Регион". Об этом сообщают "Ведомости".

Издание отмечает, что соглашение с Правительством Московской области было подписано в феврале текущего года. Дорога протяжённостью 53 километра будет проходить от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. На трассе шириной от четырёх до восьми полос можно будет развить скорость до 120 км/ч.

При этом дорога будет платной. Так, проезд для легкового автомобиля или мотоцикла будет стоить около 500 рублей, а для грузовиков — до 1470 рублей. Рассматривается возможность индексации цен в соответствии с инфляцией. Кроме того, областное правительство может компенсировать инвестору убытки из-за возможного недостаточно интенсивного движения.

Также сообщается, что на возведение дороги потребуется пять лет. При этом некоторые источники утверждают, что строительство займёт в два раза больше времени.