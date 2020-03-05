В России может измениться система оплаты больничных и декретов

По нынешнему законодательству оплата больничных листов, а также декретных и очередных отпусков сотрудников производится за счёт работодателя, однако с 2021 года ожидается, что эта обязанность ляжет на Фонд социального страхования. Соответствующий документ был разработан Министерством труда и социальной защиты РФ, передают "Известия".

— Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предоставляет ряд преимуществ для работников, например в ситуациях, когда у работодателя не оказывается средств для выплаты, или в случае его банкротства. Ещё один положительный момент заключается в том, что сотруднику, который хочет оформить себе лист временной нетрудоспособности или отпуск, не придётся обращаться в свою компанию и провоцировать возможный конфликт.

Эксперимент под названием "Прямые выплаты" был запущен в России ещё в 2011 году в нескольких регионах страны: Астраханской, Курганской, Новосибирской, Новгородской, Тамбовской областях и Хабаровском крае. По условиям проекта ФСС должен был возмещать работнику деньги в десятидневный период с момента обращения. В текущем году к эксперименту присоединилось в общей сложности уже 59 субъектов РФ.