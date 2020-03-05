В Новосибирске вторые сутки ищут известного 88-летнего учёного

В Новосибирске вторые сутки продолжаются поиски известного в городе 88-летнего учёного Геннадия Кулакова. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" пишет поисковый отряд "Маяк".

Сообщается, что 3 марта в 17:00 по местному времени он ушёл с работы, после чего не появился дома. При этом о его местоположении ничего не известно.

— Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза карие. Был одет в чёрную меховую шапку с козырьком, чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, чёрные зимние ботинки, — говорится в сообщении поискового отряда.

Местные СМИ сообщают, что Кулаков работал в Институте горного дела, а его работы широко известны по стране и за её пределами. Он также является одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков.