Вице-спикер заксобрания Бурятии подал в отставку после гибели девушки под колёсами его авто

Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов подал заявление об уходе с занимаемого поста после гибели 17-летней девушки под колёсами принадлежащего ему автомобиля, которым в этот момент управлял местный бизнесмен. Об этом заявил председатель Народного хурала (парламента) Республики Бурятия Владимир Павлов.

— Поступило заявление от Жамбалова о сложении полномочий, он сам написал заявление, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время Жамбалов по-прежнему занимает должность зампреда, вопрос о снятии его полномочий будет рассмотрен в ходе следующей сессии парламента, которая состоится в апреле. До этого решением президиума генсовета "Единой России" он был исключён из партии и лишён должности секретаря регионального отделения.

Напомним, в начале января принадлежащий чиновнику автомобиль Toyota Land Cruiser Prado сбил девушку, которая переходила дорогу в районе села Батурино. От полученных травм она скончалась на месте, водитель скрылся. Однако позже виновник ДТП явился в полицию и признался в содеянном. Им оказался местный бизнесмен, против него было возбуждено уголовное дело.