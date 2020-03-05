У семи россиян, эвакуированных с борта Diamond Princess, не был диагностирован коронавирус

У семи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных с борта судна в инфекционное отделение больницы Владивостока, не был подтверждён коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты их анализов, проведённых в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск).

— Результаты анализов на новый коронавирус от первых семи граждан, эвакуированных с лайнера, поступили из новосибирского центра "Вектор". Все они отрицательные, вируса не обнаружено, — цитирует ТАСС слова начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елены Аббасовой.

По её словам, двое россиян ещё ждут результаты своих анализов. Врачи, под наблюдением которых находятся пассажиры судна, утверждают, что признаков заболевания у названных эвакуированных также не обнаружено.

Ранее сообщалось, что восемь россиян, эвакуированных с Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань.

Напомним, судно Diamond Princess стоит на карантине у берегов Японии из-за 80-летнего пассажира, который провёл на борту пять дней и вышел в порту Гонконга, где у него впоследствии был диагностирован коронавирус. После этого корабль был изолирован от внешнего мира, а все люди на его борту — более 3,5 тысячи человек — прошли проверку на вирус.