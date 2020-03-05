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Грузовик отскочил после ДТП и наехал на дорожных рабочих в Приморье, семеро пострадали

Отмечается, что один из них был госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение.

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Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

Полицейские в Приморье выясняют обстоятельства ДТП с участием двух грузовиков, в результате которого один из большегрузов наехал на группу дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

20-летний водитель КамАЗа не учёл дорожные условия, потерял управление и столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ-66. В результате удара автомобиль ГАЗ наехал на людей, проводящих дорожные работы, после чего столкнулся со стоящим автомобилем УАЗ, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате столкновения повреждения получили семь человек, в том числе водитель УАЗа. Шестеро из них были направлены на амбулаторное лечение, ещё один госпитализирован. Степень полученных им травм не уточняется.

Отмечается, что авария произошла в светлое время суток в условиях снегопада. Стаж вождения виновника ДТП составляет два года, к административной ответственности он не привлекался. По данному факту назначена проверка, по её окончании будут оглашены результаты.

Ранее Лайф сообщал, что министра здравоохранения Калужской области госпитализировали после ДТП.

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