В Москве неуклонно теплеет — пятого марта будет пересечён рубеж в 10 градусов выше нуля

В Москве 5 марта ожидается до десяти градусов тепла и облачная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В самой столице столбики термометров днём поднимутся до восьми-десяти градусов выше нуля, а ночью опустятся до минус пяти. В области же в дневные часы ожидается 6–11 градусов тепла, а в ночные — до плюс двух.

Ветер, как передают специалисты, будет юго-восточный, со скоростью пять-десять метров в секунду, иногда возможны порывы до 15 метров в секунду. В связи с этим в регионе 5 марта объявлен жёлтый уровень погодной опасности.