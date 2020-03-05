Большую часть свободного времени россиянки тратят на дом, детей или дачу

Большая часть российских женщин тратит своё свободное время на ведение домашнего хозяйства, дачу или уход за детьми. Такие данные опроса ВЦИОМ приводит РИА "Новости".

Отмечается, что об этом рассказали 63% опрошенных. На втором месте оказался вариант проведения свободного времени за просмотром телевизора или прослушиванием радиопередач (39%). Кроме того, 32% респонденток любят читать книги, 31% — встречаться с друзьями, а 28% — заниматься хобби.

Такая же тройка самых популярных ответов была получена от мужчин, которые состоят в браке или живут со своими вторыми половинками, о них. При этом за вариант о доме, детях и даче высказались 72% респондентов.

По словам 38% женщин, после работы у них остаётся от четырёх до семи часов свободного времени, 22% рассказали о двух-трёх часах свободного времени, 10% — располагают временем от восьми до двенадцати часов, а 8% и вовсе сообщили, что почти всё время у них свободно.