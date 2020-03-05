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Большую часть свободного времени россиянки тратят на дом, детей или дачу

Также прекрасная половина наших сограждан любит расслабляться в компании телевизора или друзей.

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Большая часть российских женщин тратит своё свободное время на ведение домашнего хозяйства, дачу или уход за детьми. Такие данные опроса ВЦИОМ приводит РИА "Новости".

Отмечается, что об этом рассказали 63% опрошенных. На втором месте оказался вариант проведения свободного времени за просмотром телевизора или прослушиванием радиопередач (39%). Кроме того, 32% респонденток любят читать книги, 31% — встречаться с друзьями, а 28% — заниматься хобби.

Такая же тройка самых популярных ответов была получена от мужчин, которые состоят в браке или живут со своими вторыми половинками, о них. При этом за вариант о доме, детях и даче высказались 72% респондентов.

По словам 38% женщин, после работы у них остаётся от четырёх до семи часов свободного времени, 22% рассказали о двух-трёх часах свободного времени, 10% — располагают временем от восьми до двенадцати часов, а 8% и вовсе сообщили, что почти всё время у них свободно.

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